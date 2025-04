(AGENPARL) - Roma, 17 Aprile 2025

AGORÀ (RAI3)/Guerre, Crosetto: Senza ricomposizione in Ucraina per noi

insicurezza massima. Situazione più esplosiva in Medioriente con rischio

Iran arrivi a bomba atomica

“Finché in Ucraina non ci sarà una ricomposizione, per noi europei

l’insicurezza sarà massima. Ma la situazione che potrebbe essere più

esplosiva è quella mediorientale”. Così il ministro della Difesa Guido

Crosetto, ospite questa mattina di Agorà, il programma di Rai3 condotto da

Roberto Inciocchi. “Oggi – ha proseguito – c’è una notizia positiva: pare

che l’Iran sia veramente intenzionato a smettere con il programma atomico,

ma il problema più grande viene proprio dalla possibilità dell’Iran di

avere la bomba atomica. Non verrà mai tollerato in quella parte del mondo

che l’Iran arrivi alla bomba atomica. E quindi se l’Iran avrà la

possibilità di arrivarci, partirà sicuramente un attacco in Iran. Ed è

quello che mi pare Trump stia cercando di evitare in questo momento”.

