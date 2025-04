(AGENPARL) - Roma, 16 Aprile 2025

(AGENPARL) – Wed 16 April 2025 Schlein: cordoglio per Carla Rinaldi, perno rivoluzionario di comunità

educante

“Con profonda commozione apprendiamo della scomparsa di Carla Rinaldi,

presidente onoraria della Fondazione Reggio Children, figura di

straordinario valore umano, culturale e civile. Carla mi ha insegnato tanto

e sentiremo forte la sua mancanza. È stata il perno di un’idea

rivoluzionaria di comunità educante, una donna che ha saputo trasformare la

pedagogia in pratica di giustizia, di bellezza, di libertà.

Nel solco del pensiero di Loris Malaguzzi, con intelligenza, passione e

determinazione, ha dato forma e sostanza al Reggio Emilia Approach, un

modello educativo divenuto patrimonio internazionale, fondato sull’ascolto,

sulla valorizzazione dei cento linguaggi dei bambini, sulla pace come

cultura quotidiana.

Carla Rinaldi è stata per tutte e tutti noi un esempio altissimo di

leadership femminile capace di incidere nella realtà, di costruire visioni

condivise e di generare cambiamento. Con il suo lavoro ha dimostrato quanto

l’educazione possa e debba essere un diritto universale, uno strumento per

rendere il mondo più giusto e più umano.

In questo momento di grande dolore, ci stringiamo ai suoi familiari, agli

amici, alle colleghe e ai colleghi della Fondazione Reggio Children, di

Reggio Children srl e dell’Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia del Comune

di Reggio Emilia. Il suo lascito ci accompagna e ci impegna a proseguire,

con coraggio e visione, nel cammino da lei tracciato.

Carla Rinaldi resterà nella memoria e nel cuore della nostra comunità come

una delle più luminose protagoniste della pedagogia contemporanea, e come

una donna che ha fatto della cura e dell’educazione un atto politico,

rivoluzionario e profondamente democratico”.

Così la segretaria del PD Elly Schlein.

Roma, 16 aprile 2025

