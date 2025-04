(AGENPARL) - Roma, 16 Aprile 2025

(AGENPARL) – Wed 16 April 2025 ANTIMAFIA, SISLER (FDI): AUDIZIONE MORI E DE DONNO FONDAMENTALE PER RICOSTRUIRE VERITÀ E SMASCHERARE DEPISTAGGI

“L’audizione odierna del generale Mario Mori e del colonnello Giuseppe De Donno davanti alla Commissione Parlamentare Antimafia rappresenta un passaggio fondamentale per ricostruire la verità dei fatti che hanno segnato una delle stagioni più complesse e dolorose della nostra Repubblica.

Parliamo di due servitori dello Stato, protagonisti — insieme a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino — di una battaglia senza precedenti contro la mafia. Dalle loro parole emergono fatti sconcertanti che riguardano il dossier “Mafia-Appalti”, che appare sempre di più come la stella polare per giungere alla verità sulla stagione delle stragi. La loro testimonianza è essenziale non solo per fare luce sul contesto in cui maturarono gli attentati del ’92, ma anche per ricostruire un pezzo della storia italiana e individuare chi, in quegli anni, cercò consapevolmente di depistare le indagini e inquinare la verità. Rendere giustizia alle vittime e a chi, come Mori e De Donno, ha combattuto con coraggio e spirito di servizio, è un dovere morale e istituzionale che non può più essere rimandato”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Sandro Sisler, vicepresidente della Commissione Giustizia al Senato.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica