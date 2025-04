(AGENPARL) - Roma, 13 Aprile 2025

(AGENPARL) – Sun 13 April 2025 MILANO, PELLEGRINO (FDI): DA SCHLEIN E CONTE SILENZIO COMPLICE SU ODIO CONTRO MELONI

“Piena solidarietà alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni che anche ieri è stata oggetto di inaccettabili manifestazioni di odio durante un corteo a Milano pro Palestina. Sarebbe ora che Schlein e Conte prendessero una volta per tutte le distanze da simili esternazioni che non fanno altro che fomentare un clima d’odio che auspicheremmo resti nel passato senza eccezioni. È invece ora di comprendere che l’ennesimo silenzio assordante su queste folli provocazioni della piazza, non solo non fa bene all’Italia, ma rischia di dimostrarsi come celato assenso nei confronti di chi compie questi atti contro la democrazia e le Istituzioni.

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Cinzia Pellegrino, coordinatore nazionale del Dipartimento vittime del partito.

