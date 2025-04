FI: Sorte, in Lombardia già svolti quasi 300 congressi comunali

(AGENPARL) - Roma, 13 Aprile 2025

“In Lombardia si sono già svolti quasi 300 congressi comunali di Forza Italia: momenti di confronto e di partecipazione che stanno arricchendo il nostro partito con spunti e idee. Prosegue, quindi, la riorganizzazione capillare di Forza Italia sul nostro territorio, fondamentale per rinforzarci e radicarci sempre di più. L’obiettivo è chiudere la stagione congressuale entro metà maggio, con 400 congressi. Ringrazio i dirigenti, gli eletti e tutti i nostri iscritti per il prezioso lavoro che stanno portando avanti”.

Lo scrive in una nota Alessandro Sorte, deputato di Forza Italia e segretario regionale della Lombardia.

