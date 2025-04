(AGENPARL) - Roma, 12 Aprile 2025

(AGENPARL) – Sat 12 April 2025 Trasporti. Ferrante (Mit), Cantieri Fs al Sud esempio virtuoso in Ue

“L’agenzia Bloomberg promuove l’Italia per la spesa dei fondi Pnrr in infrastrutture nel Mezzogiorno. Fs è impegnata nell’attuazione di investimenti per ben 25 miliardi di euro provenienti dal Piano europeo, che serviranno a realizzare opere fondamentali per la modernizzazione del Paese come le nuove linee alta velocità/capacita’ Napoli – Bari e Salerno – Reggio Calabria. Infrastrutture strategiche che consentiranno non solo di collegare il Nord e il Sud, ma l’Italia all’Europa. Un’impresa colossale, secondo Bloomberg, che certifica come il modello italiano di investimenti infrastrutturali sia un esempio virtuoso in Ue”. Lo scrive il Sottosegretario al Mit e deputato di Forza Italia Tullio Ferrante.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma