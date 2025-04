(AGENPARL) - Roma, 12 Aprile 2025

(AGENPARL) – Sat 12 April 2025 Rating. Gelmetti (FdI): S&P premia l’Italia. riconosciuta solidità conti e stabilità Governo

“La recente decisione dell’agenzia di rating internazionale Standard & Poor’s di confermare il rating dell’Italia rappresenta un importante riconoscimento del lavoro svolto dal Governo guidato da Giorgia Meloni. In un contesto internazionale ancora caratterizzato da incertezze e da tensioni sui mercati, l’Italia si conferma un Paese affidabile, credibile e stabile. Standard & Poor’s ha infatti evidenziato come la tenuta dei conti pubblici, l’attenzione al controllo del debito e la capacità di garantire stabilità politica siano fattori determinanti per la conferma del giudizio sull’Italia. Un risultato tutt’altro che scontato, che arriva grazie all’azione responsabile e coraggiosa del Governo Meloni, capace di coniugare crescita economica, sostegno alle famiglie e rigore nei conti. Il giudizio di S&P rappresenta un segnale forte anche per gli investitori internazionali e conferma come l’Italia, sotto la guida di Giorgia Meloni, sia tornata a essere protagonista in Europa e nel mondo, capace di attrarre fiducia, investimenti e opportunità. Il Governo continuerà con determinazione su questa strada: difendere la stabilità, sostenere lo sviluppo e proteggere il risparmio degli italiani”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Matteo Gelmetti.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica