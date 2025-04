(AGENPARL) - Roma, 12 Aprile 2025

(AGENPARL) – Sat 12 April 2025 Periferie: Sisto, a Bari servono più sicurezza e migliore viabilità

“Nell’ambito dell’iniziativa nazionale di Forza Italia ‘Periferie al centro’, promossa dal collega Alessandro Battilocchio, oggi con la segreteria cittadina di Bari abbiamo tenuto una serie di incontri nel quartiere barese di Carbonara, ascoltando i presidenti di diverse associazioni e i cittadini. Sono emerse numerose criticità in particolare sul fronte della sicurezza, della viabilità e della sanità. Abbiamo inoltre conferito una targa al parroco della locale Parrocchia di San Nicola, Don Mario Persano, il quale con il suo meritorio impegno garantisce una mensa per i bisognosi tre giorni a settimana. Ci siamo infine impegnati a chiedere un incontro al sindaco di Bari insieme ai presidenti delle associazioni per illustrargli le deficienze che abbiamo riscontrato e sollecitare una maggiore presenza di agenti della polizia locale. Il prossimo appuntamento nell’ambito di questa iniziativa è fissato per il 10 maggio al quartiere San Girolamo”. Così il senatore di Forza Italia e viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, segretario cittadino degli azzurri a Bari grande Città.

