PD: lunedì 14 aprile Orlando in Piemonte per sesta tappa del viaggio nelle realtà industriali

industriali

Lunedì 14 aprile farà tappa in Piemonte, sesto appuntamento nazionale, il Viaggio del

Partito Democratico nelle realtà industriali del Paese, promosso dal Forum Industria del

partito e da Andrea Orlando, ex ministro del Lavoro e responsabile Politiche industriali del

PD, che guiderà una delegazione composta da esponenti del partito piemontese e da

parlamentari.

Il programma prevede una visita alle ore 9 all’azienda Agrimontana di Borgo San

Dalmazzo, in provincia di Cuneo (Località Ponte della Sale, Via Conte di Cavour 185). Alle

ore 11.30 è previsto un incontro con le Rsu della LEAR a Grugliasco, in provincia di

Torino, in via Cumiana. A seguire, alle ore 13.15, una conferenza stampa di Andrea

Orlando insieme al segretario regionale PD Domenico Rossi, alla presidente regionale

Nadia Conticelli e ai parlamentari piemontesi presso il Circolo PD a Torino, in via Mazzini

44. Alle ore 14.30 a Rivoli, in provincia di Torino, è prevista una visita all’azienda SAMEC

Automation services nella zona industriale Cascine Vica. A seguire, alle ore 16, la

delegazione PD guidata dall’ex ministro Orlando incontrerà prima i sindacati confederali

regionali e alle 17.30 le associazioni datoriali in via Coppino 115, a Torino.

La prima tappa del Viaggio nelle realtà industriali del PD organizzato dal Forum Industria

del partito è stata nelle Marche, la seconda in Emilia-Romagna, la terza in Liguria, la

quarta in Calabria, la quinta in Lombardia, la sesta in Piemonte il 14 aprile e a seguire

Abruzzo e le altre regioni. Un viaggio nelle realtà industriali per confrontarsi con lavoratori,

imprese, parti sociali, organizzazioni di categoria, amministratori locali. Un percorso che si

accompagna ai seminari di approfondimento già avviati sulle politiche industriali

coinvolgendo esperti, docenti universitari, analisti, rappresentanti delle organizzazioni

sindacali e datoriali, e di una newsletter, “Industria25”. Con l’obiettivo di definire le

proposte del Partito Democratico per una nuova stagione di reindustrializzazione del

Paese verso una conferenza nazionale che si terrà nei prossimi mesi.

