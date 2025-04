(AGENPARL) - Roma, 12 Aprile 2025

Morti sul lavoro, Giovanni Barbera (Prc): "È una strage quotidiana. Lo

Stato è complice con la sua inerzia”

Esprimiamo profondo cordoglio e rabbia per la morte dell’operaio 35enne

deceduto oggi a Palermo, schiacciato da una porta blindata durante un

trasporto. Un’altra vita spezzata sul lavoro, un’altra tragedia che forse

si sarebbe potuta evitare. Spesso le morti sul lavoro non sono il frutto di

“fatalità”: queste morti hanno nomi, cognomi e responsabilità.

L’insicurezza sul lavoro è il prodotto di anni di tagli alla prevenzione,

di controlli insufficienti, di appalti al massimo ribasso e di un sistema

che antepone il profitto alla vita. Nel 2025 non possiamo accettare che si

muoia ancora così, tra l’indifferenza delle istituzioni e il silenzio

colpevole della grande stampa. Lo Stato ha il dovere di garantire che ogni

lavoratore torni a casa vivo alla fine del turno di lavoro. È una strage

silenziosa che non possiamo più tollerare. Ogni vittima sul lavoro è una

ferita alla dignità del Paese. Auspichiamo che le autorità competenti

facciano immediata chiarezza su questo ennesimo incidente mortale sul lavoro”.

Così, in una dichiarazione, Giovanni Barbera della Direzione nazionale di

Rifondazione Comunista.