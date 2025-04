(AGENPARL) - Roma, 12 Aprile 2025

(AGENPARL) – Sat 12 April 2025 MONTAGNA, DE CARLO (FDI): VALORIZZARLA PER ESALTARE LE NOSTRE IDENTITÀ E QUALITÀ

“Il 55% del territorio italiano è costituito da aree montane, quindi non è solo importante concentrarsi e focalizzarsi sulle politiche della montagna, come il governo ha già fatto con un DDL, ma è anche tanto tessuto che oggi racchiude e raccoglie le tante tradizioni che abbiamo. Attraverso il ddl abbiamo cercato di dare lustro a una terra straordinaria, a quelle aree spesso dimenticate, perché la montagna non è solo turismo e località sciistiche. Credo che valorizzare la montagna significhi valorizzare la nostra qualità, il diversismo che da sempre ci contraddistingue, perché chi viene oggi a trovarci in Italia vuole trovare le stesse straordinarie peculiarità che da anni perpetuiamo attraverso tante innovazioni. Per fare questo servono infrastrutture sia digitali che stradali, per rendere accessibile un territorio che rischia lo spopolamento. E anche su questo siamo intervenuti, perché vivere in montagna non è facile, però è sicuramente utile alla nazione, anche a chi vive in pianura, perché il presidio della montagna consente di avere anche una pianura sicura”.

Lo dichiara Luca De Carlo, senatore di Fratelli d’Italia, nel corso dell’evento “Spazio Montagna” che si sta svolgendo a La Thuile (AO) su iniziativa dei gruppi parlamentari del partito.

