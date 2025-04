(AGENPARL) - Roma, 12 Aprile 2025

(AGENPARL) – Sat 12 April 2025 Mo, Barelli: “Solidarietà a Giorgia Meloni. Si faccia luce su responsabili”

“A nome del gruppo parlamentare di Forza Italia alla Camera, esprimo solidarietà al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, vittima di un attacco vile e inaccettabile, oggi, in piazza Lagosta a Milano, durante un corteo Pro – Pal. Condanniamo questo ennesimo grave episodio che reca una offesa grave e preoccupante, oltre agli atti vandalici messi in atto durante il corteo. Ci auguriamo che si faccia luce sui responsabili e che tutte le forze politiche condannino l’episodio”.

Così in una nota Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia.

