MILANO, SISLER (FDI): BASTA VIOLENZE DEI COLLETTIVI SINISTRA

“I collettivi di sinistra da qualche anno a questa parte hanno preso una bruttissima abitudine, usare tematiche generali per insultare e minacciare di morte il presidente del consiglio Giorgia Meloni, o chiunque non gli vada a genio. Oggi con la scusa della Palestina hanno devastato le vie del centro di Milano, imbrattandole e creando disordine con le forze dell’ordine. È arrivato il giorno di mettere un freno a tutto questo, ed è giusto che tutta la politica prenda nettamente le distanze da questi violenti che inquinano da anni il dibattito politico in Italia. Al Presidente Meloni tutta la mia solidarietà e vicinanza”.

Lo scrive in una nota Sandro Sisler, senatore di Fratelli d’Italia

