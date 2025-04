(AGENPARL) - Roma, 12 Aprile 2025

(AGENPARL) – Sat 12 April 2025 Migranti: Zan (PD), polsi legati, fallito modello Albania. Meloni chiarisca

“Le testimonianze che arrivano dall’Albania dalle parlamentari del Partito Democratico

Cecilia Strada e Rachele Scarpa sono di una gravità enorme. Migranti svegliati di notte nei

CPR italiani e trasferiti senza che fossero a conoscenza della destinazione, con polsi

legati con fascette per tutto il viaggio, privati di assistenza legale.

Chiediamo al governo: perché queste persone, che non sono al momento condannate per

alcun reato, sono state trasferite all’estero in queste condizioni?

Meloni chiarisca, la smetta di scimmiottare il suo amico Trump con i deportati venezuelani,

ammetta il fallimento del modello Albania e smonti quel baraccone inutile che è costato

agli italiani quasi un miliardo di euro”.

Così Alessandro Zan, europarlamentare e responsabile Diritti nella segreteria nazionale

del Partito Democratico.

Roma, 12 aprile 2025