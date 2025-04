(AGENPARL) - Roma, 12 Aprile 2025

(AGENPARL) – Sat 12 April 2025 Migranti, Barbera (Prc): “Vergognoso accanimento contro i migranti. Le

fascette ai polsi sono un atto di disumanità e violenza!”

“La vicenda delle fascette ai polsi dei migranti in Albania rappresenta

l’ennesimo capitolo di un’operazione di disumanizzazione messa in atto da

chi ha deciso di fare della sofferenza dei più vulnerabili un’arma

politica. È un atto che ci lascia senza parole e che condanniamo con la

massima fermezza. Non possiamo rimanere indifferenti di fronte a questa

barbarie, un sopruso che umilia la dignità umana e mina i diritti

fondamentali di chi sta cercando solo di sopravvivere. Il governo Meloni,

non solo ha acconsentito a queste pratiche inumane, ma ha contribuito

attivamente a creare un contesto in cui l’odio e la paura sono stati

trasformati in politiche migratorie violente e discriminatorie. La

vergognosa pratica delle fascette ai polsi è l’ennesima prova di un sistema

che tratta i migranti come carne da macello, da controllare, umiliare e

ridurre al silenzio. Un sistema che non esita a calpestare diritti umani e

dignità pur di alimentare la propria propaganda xenofoba e razzista. È ora

di dire basta a questa deriva razzista e disumana. Non possiamo più

accettare che le sofferenze di chi fugge da guerre, povertà e persecuzioni

vengano sfruttate per il tornaconto elettorale di pochi”. Lo dichiara

Giovanni Barbera, membro della Direzione nazionale di Rifondazione

Comunista.