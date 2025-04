(AGENPARL) - Roma, 12 Aprile 2025

(AGENPARL) – Sat 12 April 2025 Forza Italia, Tassinari: “Con ‘Periferie al Centro’ Fi rafforza impegno concreto. A Bologna il riscatto parte dalla Foscherara”

“Bene l’iniziativa nazionale ‘Periferie al Centro’, promossa da Forza Italia e fortemente voluta dal nostro segretario Antonio Tajani – dichiara l’on. Rosaria Tassinari, deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia per l’Emilia-Romagna –. Si tratta di una giornata di ascolto, presenza e proposta che vedrà impegnati parlamentari, amministratori e militanti nelle aree periferiche delle 14 città metropolitane italiane, per ribadire la centralità di questi territori nell’agenda politica del nostro movimento”.

“In Emilia-Romagna l’appuntamento sarà martedì 15 aprile a Bologna, in via Benedetto Marcello 2, dalle ore 16 alle ore 19, con l’iniziativa intitolata ‘Il riscatto della Foscherara’. Un’occasione importante per incontrare cittadini, ascoltare le loro esigenze e portare alla luce criticità che necessitano di risposte concrete. La nostra presenza in quartieri spesso trascurati è il segno tangibile dell’impegno che Forza Italia vuole mantenere nei confronti di tutte le comunità”.

“Le periferie non possono più essere considerate luoghi di serie B – continua Tassinari –. Vanno ascoltate, valorizzate e messe al centro di ogni seria proposta di governo. Da Forza Italia arriva un messaggio chiaro: siamo un partito vicino alle persone, che crede nel confronto diretto e nella politica del fare”.

“L’Emilia-Romagna sarà protagonista di questa giornata nazionale – conclude – con un’iniziativa concreta che parte dal territorio, per dare voce e dignità a chi troppo spesso è stato dimenticato”.

