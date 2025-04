(AGENPARL) - Roma, 12 Aprile 2025

(AGENPARL) – Sat 12 April 2025 Dazi, Squeri: “Trattare con una sola voce europea, Governo sta lavorando bene”

Trattare con una sola voce europea è la scelta migliore e in un certo senso obbligata, perché a livello autonomo non ci sarebbero spazi dei singoli e anche Trump converge su questo. La maggioranza, nei fatti e al di là delle dichiarazioni a volte non convergenti, si comporta in maniera univoca: tra il dire e il fare c’è di mezzo il fare’. In politica contano i fatti e questa settimana in Parlamento sulla Difesa europea c’è stato un voto unico in maggioranza, nell’opposizione sei voti diversi: la sinistra racconta una divisione in casa altrui, quando in realtà è l’esatto opposto”.

Lo ha detto Luca Squeri, deputato di Forza Italia e Responsabile Dipartimento Energia del partito, ospite a Sky Agenda.

“In un momento complesso come questo, la missione di Giorgia Meloni negli Stati Uniti è molto positiva, perché rappresenta un Governo autorevole in Europa e l’augurio è che si arrivi ad una de-escalation. Il Governo sta lavorando e bene, grazie anche all’azione del ministro degli Esteri Tajani che ha un passaporto europeista incontestabile. Occorrono sangue freddo e nervi saldi, come ha ribadito Tajani, la sospensione dei dazi di 90 giorni è già un fatto estremamente positivo, l’obiettivo è quello di consentire uno scambio commerciale Europa – Usa a dazi zero. L’Italia insieme all’Europa sta svolgendo il suo ruolo autorevolmente e siamo ottimisti sui risultati della missione della presidente Meloni”, ha concluso.

