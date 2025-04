Codacons su caro-voli Pasqua e 1 maggio

(AGENPARL) - Roma, 12 Aprile 2025

(AGENPARL) – Sat 12 April 2025 COMUNICATO STAMPA

12 aprile 2025

PASQUA E PONTI DI PRIMAVERA: IN FORTE AUMENTO LE TARIFFE AEREE PER LE

PRINCIPALI LOCALITA’ TURISTICHE

VOLO PER LE SEYCHELLES A PASQUA SUPERA LA SOGLIA DEI 2MILA EURO. AMSTERDAM

LA DESTINAZIONE EUROPEA PIU’ COSTOSA DOVE ANDARE IL PRIMO MAGGIO

Pasqua e ponti di primavera fanno rima con caro-voli. Le tariffe aeree,

anche per l’effetto “calendario” del 2025 che regala ai cittadini la

possibilità di effettuare ponti lunghi, registrano aumenti al punto che il

costo minimo di un volo per le Seychelles nel periodo di Pasqua ha sfondato

la soglia dei 2mila euro a passeggero, e sensibili rincari si registrano

anche per altre note destinazioni di mare o capitali europee. Lo denuncia il

Codacons, che ha realizzato una indagine sui prezzi dei voli per l’estero in

occasione delle vacanze pasquali e dei ponti del 25 aprile e 1° maggio.

PASQUA E PONTE DEL 25 APRILE

Chi in questi giorni sta pianificando un viaggio all’estero tra Pasqua e

ponte del 25 aprile, deve mettere in conto tariffe aeree più salate rispetto

a quelle in vigore durante le festività del 2024 – spiega il Codacons –

Ipotizzando di partire sabato 19 aprile e tornare in Italia sabato 26

aprile, per volare da Roma alle Seychelles il biglietto, se acquistato a

inizio mese, parte da un minimo di 2.044 euro volando da Roma, 2.272 euro se

si vola da Milano, con rincari rispettivamente del +78% e del +87% rispetto

al periodo di Pasqua dello scorso anno, che però non cadeva vicino ad alcun

ponte. Per le Maldive la spesa minima sfiora i 1.600 euro volando da Roma

(+67% sul 2024) e supera i 1.500 per Santo Domingo (+21%). Bastano 987 euro

per andare da Roma a Zanzibar (in calo del -8,6% sul 2024) ma ne servono

1.473 da Milano (+17%). Più economica Capo Verde: volando da Roma si

spendono 1.046 euro (+6,6%), 980 euro da Milano (-5% circa). Tariffe in

aumento di oltre il 30% per i voli di Pasqua e 25 aprile verso mete più

vicine come Sharm el-Sheikh e Gran Canaria, mentre per andare a Tenerife si

spende il 16,7% in più – rivela il Codacons.

PONTE DEL 1° MAGGIO

Chi invece vuole sfruttare la festa del Primo maggio per regalarsi qualche

giorno fuori casa e visitare una capitale europea, partendo giovedì 1°

maggio e tornando domenica 4 maggio, deve mettere in conto una spesa per i

biglietti aerei che, in alcuni casi, può superare i 600 euro a passeggero –

denuncia il Codacons – E’ il caso di Amsterdam, che tra le mete europee più

gettonate risulta la più costosa sul fronte dei voli, con i prezzi dei

biglietti di andata e ritorno che partono da un minimo di 639 euro a

passeggero se si vola da Torino, e sfiorano i 600 euro partendo da Genova.

Tra i collegamenti più salati e sopra i 400 euro a biglietto troviamo

Bologna-Copenhagen (416 euro), Firenze-Lisbona (408 euro), Bologna-Londra

(406 euro). Costosissimi anche i biglietti per i voli sulla tratta

Pisa-Copenhagen (da un minimo di 385 euro), Venezia-Lisbona (384 euro),

Verona-Parigi (381 euro), Napoli-Praga (341 euro). Prezzi che ovviamente non

tengono conto di balzelli aggiuntivi come spesa per il bagaglio a mano,

scelta dei posti a sedere, assicurazioni di viaggio, imbarco prioritario,

ecc. – conclude l’associazione.

prezzo minimo Pasqua 2024

prezzo minimo Pasqua 2025

Variazione %

Roma-Mauritius

1.247

1.421

14,0%

Roma-Seychelles

1.148

2.044

78,0%

Milano-Seychelles

1.212

2.272

87,5%

Roma-Zanzibar

1.080

-8,6%

Milano-Zanzibar

1.257

1.473

17,2%

Roma-Santo Domingo

1.267

1.534

21,1%

Milano-Santo Domingo

1.023

1.436

40,4%

Roma-Maldive

1.591

66,8%

Milano-Maldive

1.148

20,1%

Roma-Capo Verde

1.046

6,6%

Milano- Capo Verde

1.030

-4,9%

Roma-Tenerife

16,7%

Roma-Gran Canaria

37,0%

Roma-Sharm el-Sheikh

32,4%

Tariffe voli europei (prezzi minimi, partenza 1 maggio, ritorno 4 maggio)

Torino-Amsterdam 639 euro

Genova-Amsterdam 595 euro

Bologna-Copenhagen 416 euro

Firenze-Lisbona 408 euro

Bologna-Londra 406 euro

Pisa-Copenhagen 385 euro

Venezia-Lisbona 384 euro

Verona-Parigi 381 euro

Napoli-Praga 341 euro

Firenze-Vienna 332 euro

Catania-Barcellona 324 euro

Napoli-Parigi 314 euro

Bologna-Budapest 309 euro

Napoli-Berlino 308 euro

Palermo-Berlino 304 euro

Torino-Londra 303 euro

Milano-Praga 295 euro

Roma-Lisbona 293 euro