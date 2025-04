(AGENPARL) - Roma, 12 Aprile 2025

(AGENPARL) – Sat 12 April 2025 AGRICOLTURA. SALVITTI (FDI): OLIO ORO SISTEMA ITALIA, QR CODE PER TRACCIABILITÀ. PUNTARE SU NUOVI MERCATI

“I numeri del Lazio dimostrano l’importanza della nostra Regione, a livello nazionale, nel comparto dell’olio. Manifestazioni, come il ‘Premio Roma Evo’, confermano l’olivicoltura ricopre un ruolo strategico nel panorama agroalimentare ed economico italiano. Per difendere questa eccellenza, il Governo Meloni si è battuto in Europa per il rinvio del Nutriscore, ha puntato al contrasto del mercato del falso, approvando anche il ddl contro l’agropirateria alimentare per infliggere sanzioni più severe e avere controlli mirati. Ragioniamo anche su un livello di tracciabilità come quello scelto per il vino, attraverso un Qr code specifico, partendo dalla consapevolezza che un simile sistema affonda le sue radici a secoli fa”. Così il senatore di Fratelli d’Italia, Giorgio Salvitti, intervenendo questa mattina al Premio Roma Evo presso la Camera di Commercio.