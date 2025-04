(AGENPARL) - Roma, 11 Aprile 2025

(AGENPARL) – Fri 11 April 2025 Sanità, Murelli (Lega): estendere Atto medico a tutti i professionisti

Roma, 11 apr. – “La Lega presenta un emendamento al ddl Prestazioni sanitarie per estendere l’Atto medico a tutte le professioni sanitarie. Riconosciamo non solo la centralità del medico nei processi di diagnosi, cura e terapia in merito alla specifica situazione clinica, ma anche le competenze di migliaia di professionisti. Portiamo avanti dunque l’istanza dei presidenti delle federazioni sanitarie, con l’obiettivo di costruire un sistema sanitario in cui ognuno, nel proprio ruolo, collabori per garantire il diritto alla salute dei cittadini”.

Lo annuncia la senatrice Elena Murelli, capogruppo della Lega in commissione Affari sociali.