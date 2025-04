(AGENPARL) - Roma, 11 Aprile 2025

(AGENPARL) – Fri 11 April 2025 Sanità: Cappellacci, conclusa indagine professioni sanitarie, in arrivo ddl di riforma

«L’indagine conoscitiva sulle professioni sanitarie è fondamentale: in Commissione Affari Sociali abbiamo audito i rappresentanti di un milione e mezzo di professionisti del settore – ordini, federazioni, società scientifiche. Si tratta di un sistema che, purtroppo, per troppo tempo è stato lasciato in balìa di una stratificazione normativa disordinata, frutto di decenni di mancata programmazione».

Lo ha detto Ugo Cappellacci, deputato di Forza Italia e presidente della Commissione Affari Sociali della Camera, intervenendo a Specchio dei Tempi, su RaiNews24.

«I professionisti – ha proseguito – hanno denunciato diverse criticità già note, che oggi abbiamo però ricondotto in un quadro organico: disuguaglianze territoriali, carenza di personale, difficoltà di carriera, insufficienza della formazione post-universitaria. Il dato importante, però, è che proprio ieri, a conclusione dell’indagine, il ministro Schillaci ha annunciato un provvedimento di riforma e riordino delle professioni sanitarie, che sarà presto presentato in Consiglio dei Ministri e poi arriverà in Parlamento per la discussione. Proseguiamo, quindi, nella fase riformatrice», ha concluso.

