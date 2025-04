(AGENPARL) - Roma, 11 Aprile 2025

(AGENPARL) – Fri 11 April 2025 Porti, Rixi: Pd scontento a prescindere, Genova non è in vendita

Genova, 11 apr – “Il Pd dovrebbe fare pace con se stesso: da mesi ci chiede a gran voce la nomina del presidente dell’Autorità Portuale del Mar Ligure Occidentale, e adesso che la nomina è stata fatta, non va comunque bene. Un atteggiamento incoerente che dimostra come il Pd sia scontento per partito preso. Forse brucia il fatto che, per una volta, non abbiano potuto occupare loro una poltrona, come da loro consolidata tradizione. Per noi il porto di Genova non è in vendita, né sarà mai ostaggio di logiche politiche. Spiace constatare poi il livore del Pd nei confronti dei commissari che rappresentano un’istituzione, non uno schieramento politico, essendo un ammiraglio della Guardia Costiera e un ex componente del CSM. Da parte mia non posso che ringraziarli per l’ottimo lavoro svolto in un periodo difficile, garantendo la trasparenza di tutti gli atti.”

Lo dice in una nota il deputato e vice ministro al Mit Edoardo Rixi.

__________

Ufficio stampa Lega Camera