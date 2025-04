(AGENPARL) - Roma, 11 Aprile 2025

(AGENPARL) – Fri 11 April 2025 Italia-Polonia: Ronzulli (FI), Paesi con relazioni commerciali sempre più solide

“Italia e Polonia condividono un’amicizia profonda, e negli anni la nostra collaborazione si è ampliata in vari settori. Una sinergia ancora più cruciale alla luce del complesso scenario internazionale creatosi con l’arriva della nuova amministrazione americana. Nei prossimi tre mesi la diplomazia sarà importantissima nelle delicate trattative sui dazi. È poi fondamentale consolidare i rapporti bilaterali con gli altri Paesi, esplorando anche ulteriori opportunità. Il mercato di interscambio tra noi è già vivace e in espansione. Negli ultimi dieci anni, le relazioni commerciali tra Italia e Polonia hanno mostrato un costante e positivo trend di crescita. Nel primo semestre del 2024 l’Italia si trovava al quarto posto tra i fornitori della Polonia e al quinto come cliente. Dati che dimostrano il dinamismo delle nostre economie, la fiducia reciproca e la complementarità delle nostre forze produttive. È essenziale continuare a promuovere un dialogo costante che includa ovviamente anche il design, l’arredamento, il comparto del mobile. Dobbiamo incoraggiare lo scambio di giovani talenti tra designer, artigiani, studenti di architettura, di ingegneria e continuare a investire su questi legami umani, culturali ed economici, in un’Europa che fronteggia sfide sempre più complesse”. Così la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli, intervenendo all’evento promozionale delle relazioni italo-polacche nel settore del mobile promosso dalla Console Generale della Repubblica di Polonia in occasione del Salone del Mobile di Milano 2025.