IL COMUNE COMUNICA – 1000 Miglia Experience Italy 2025: domani in largo Giannella l’arrivo della gara e la cerimonia di premiazione

Si svolgerà domani, sabato 12 aprile, in largo Giannella, la cerimonia di premiazione del 1000 Miglia Experience Italy, la due giorni ideata per portare lo spirito della Freccia Rossa lungo un percorso diverso dai tracciati classici della 1000 Miglia, consentendo ai partecipanti di esplorare nuovi territori dove l’esperienza di guida si coniuga con il relax, alla scoperta di luoghi e sapori indimenticabili.

La gara, lungo un tracciato di 560 chilometri, dalla sponda tirrenica a quella adriatica, è partita alle 7.30 di questa mattina da piazza Andrea Veniero, a Sorrento. Il percorso si è snodato lungo la Costiera Amalfitana e la costa sud di Salerno per poi virare verso l’entroterra e attraversare la Basilicata, passando per Potenza e concludersi in piazza Caveoso, a Matera.

La seconda (e ultima) tappa di domani, sabato 12, si svolgerà in Puglia: passando da Gioia del Colle e Noci, il convoglio raggiungerà Alberobello. Dopo il pranzo in gara ad Andria, la corsa raggiungerà Castel del Monte, che i concorrenti avranno l’opportunità di visitare. Toccata anche Molfetta, il traguardo finale attenderà gli equipaggi sul lungomare di Bari, in largo Giannella.

L’arrivo della 1000 Miglia Experience è previsto domani, sabato 12 aprile, alle ore 15.45 sul lungomare in largo Giannella: alla cerimonia di premiazione, accanto agli organizzatori, interverrà l’assessore allo Sviluppo locale e alla Blue economy (intorno alle ore 16.30).

Fra le 27 vetture in gara spiccano due B.M.W. 328, una del 1938 e l’altra del 1939, guidate rispettivamente da Facchini-Olivetti (i favoriti per la vittoria finale dopo i tre primati alla Sorrento Roads) e Schrauwen-Clerckx. Terzo e ultimo esemplare anteguerra presente alla manifestazione la MG TB di Bettinaldi-Facchini.

Gli spettatori potranno ammirare anche modelli di Jaguar, Triumph, Alfa Romeo, Austin Healey, Mercedes e Porsche degli anni Cinquanta, oltre che sei Ferrari, dalla 208 GTS del 1985 dei Foltmann (padre e figlia) fino alla contemporanea 296 GTS di Baj-Cappellini.