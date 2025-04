(AGENPARL) - Roma, 11 Aprile 2025

(AGENPARL) – Fri 11 April 2025 Giornata del mare. Ferrante (Mit), Risorsa imprescindibile, grazie a Guardia Costiera che lo custodisce

“La ‘Giornata del mare e della cultura marinara’ rappresenta ogni anno un appuntamento lungo il percorso di consapevolezza dell’importanza del mare per la nostra società, quale risorsa imprescindibile, fonte di cultura ed elemento di identità nazionale. Oggi, anche attraverso gli occhi del legislatore europeo, guardiamo con senso di responsabilità al patrimonio che rappresenta: per tale ragione è nostro dovere apprezzare lo straordinario ruolo di quanti, come le 11mila donne e uomini della nostra Guardia Costiera, sono impegnati quotidianamente a proteggerlo, custodendone da 160 anni cultura e memoria. In una giornata così ricca di significato, ricordiamo anche uno degli angeli che per tutta la sua vita ha protetto il mare: il Primo Luogotenente della Guardia Costiera Sebastiano Auriemma che, pur prematuramente scomparso ieri, continuerà a solcare le onde della nostra gratitudine.” Lo dichiara il deputato e Sottosegretario al MIT, Tullio Ferrante in occasione della Giornata del mare e della cultura marinara che ricorre l’11 aprile di ogni anno.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma