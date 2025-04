(AGENPARL) - Roma, 11 Aprile 2025

(AGENPARL) – Fri 11 April 2025 Dl bollette, Lega: bene provvedimento a sostegno di famiglie e imprese

Roma, 11 apr. – “Siamo soddisfatti della chiusura dei lavori in commissione sul decreto bollette, un risultato che riflette l’impegno della Lega su più fronti per sostenere famiglie, imprese e territorio. Grazie agli emendamenti approvati, abbiamo ottenuto risultati concreti: l’inserimento dei clienti più fragili in un mercato di tutela e non in un mercato libero, un fondo rotativo per il risparmio energetico nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie no profit esteso anche alle IPAB, la contrattualizzazione a medio-lungo termine di energia eolica e solare con un beneficio stimato di 1 miliardo di euro annuo per i consumatori, la semplificazione degli iter per il repowering eolico, con 30 TWh/anno di energia aggiuntiva e 1,8 miliardi di risparmio, priorità VIA per impianti rinnovabili sopra 300 MW per accelerare la decarbonizzazione e il supporto a nuove tecnologie di accumulo termomeccanico, senza oneri pubblici. Avanti così per tutelare i cittadini e i loro risparmi”.

Lo dichiarano i deputati della Lega in commissione Attività produttive Giorgia Andreuzza (capogruppo), Andrea Barabotti, Salvatore Di Mattina, Alberto Gusmeroli (presidente) e Luca Toccalini.

