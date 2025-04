(AGENPARL) - Roma, 11 Aprile 2025

(AGENPARL) – Fri 11 April 2025 DDL Sicurezza, Barbera (Prc): “Gravissima l’approvazione del DDL Sicurezza.

Si mette in pericolo la democrazia e lo stato di diritto”

“Eprimiamo profonda preoccupazione e ferma contrarietà per la firma da

parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella del cosiddetto

DDL Sicurezza,

fortemente voluto dal governo Meloni. Si tratta di un provvedimento

pericoloso, regressivo, che mina le basi dello stato di diritto e

rappresenta un attacco frontale ai diritti civili e sociali, oltre che alle

libertà democratiche garantite dalla Costituzione. Il DDL Sicurezza, con il

pretesto di rafforzare l’ordine pubblico, introduce misure autoritarie e

repressive che colpiscono in particolare le fasce sociali più fragili:

migranti, studenti, lavoratori in sciopero, attivisti. La criminalizzazione

del dissenso e delle mobilitazioni sociali, l’inasprimento delle pene per

manifestazioni pubbliche e forme di protesta pacifica, l’ulteriore

militarizzazione dei territori e l’aumento dei poteri discrezionali delle

forze dell’ordine configurano un modello di società securitaria e

intollerante, incompatibile con una democrazia sana. Preoccupa inoltre il

silenzio istituzionale su un provvedimento che comprime diritti

costituzionalmente garantiti. Il Presidente Mattarella, che più volte ha

richiamato l’importanza della Costituzione, avrebbe potuto e dovuto

esercitare il potere di rinvio alle Camere, come gesto minimo di

salvaguardia dell’equilibrio democratico.Saremo in prima linea, insieme a

movimenti, associazioni, sindacati e cittadine e cittadini, per contrastare

l’applicazione di questo decreto in ogni sede possibile, costruendo una

mobilitazione ampia e unitaria in difesa dei diritti, delle libertà e della

giustizia sociale”. E’ quanto dichiara Giovanni Barbera, membro della

Direzione nazionale di Rifondazione Comunista.