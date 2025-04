(AGENPARL) - Roma, 11 Aprile 2025

(AGENPARL) – Fri 11 April 2025 DAZI/SALA (FI): missione Meloni dimostra coraggio

(Milano, 11 apr) “Giorgia Meloni ha avuto un coraggio degno di nota ad accettare l’invito degli Stati Uniti in una fase che è molto delicata. Quello che dobbiamo fare in questo frangente è usare la dilplomazia perché – come ha dichiarato il nostro Ministro degli Esteri Antonio Tajani – i dazi rappresentano una guerra commerciale che fa male a tutti, in primis agli americani. Bene quindi questa missione che, ci auguriamo, possa mettere le basi per un dialogo costruttivo e una nuova politica economica internazionale”.

Lo ha dichiarato Fabrizio Sala, Deputato e Portavoce di Forza Italia Lombardia, nel corso della trasmissione Tagadà in onda su La7.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma