(AGENPARL) – Fri 11 April 2025 Dazi; Ronzulli (FI): positivo incontro Meloni-Trump, che porterà risultati

“La presidente Meloni sta lavorando e lavorerà fino al giorno dell’incontro con il presidente Trump per cercare delle soluzioni da proporre al tavolo. È comunque una buona notizia, da prendere con positività, e io credo che sarà, come sempre tra loro, un dialogo proficuo per risolvere questa situazione. Sono certa che porterà a casa i risultati, perché la priorità in questo momento per il nostro governo è difendere le imprese. Perché imprese significa fatturato, fatturato significa lavoro, lavoro significa famiglie e lavoratori, quindi si tiene tutto”. Così, la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli, parlando con i giornalisti a margine del Salone del Mobile.