Bologna: Bergamini (Lega), Lepore incapace. Pensi alla Garisenda, no agli eventi pro-Europa

Roma, 11 apr. – “L’incuria di Lepore – e i suoi – per la Garisenda è vergognosa. Un’amministrazione del tutto incapace: non rispetta i tempi e abbandona i lavori per mettere in sicurezza la torre, preferendo propaganda a fatti concreti. La Lega presenterà un’interrogazione parlamentare, perché con l’inettitudine di Lepore rischiamo di vedere la Garisenda crollare. Basta con i ritardi di Lepore e le sue promesse vuote ai bolognesi. Si mette a rischio un simbolo di Bologna, patrimonio culturale e risorsa economica per la città. Invece di perdersi in eventi pro-Europa per farsi bello, Lepore dovrebbe occuparsi delle vere priorità dei cittadini”.

Così il deputato emiliano Davide Bergamini, commissario della Lega a Bologna che nei prossimi giorni presenterà un’interrogazione sulla Garisenda.

