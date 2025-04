(AGENPARL) - Roma, 10 Aprile 2025

(AGENPARL) – Thu 10 April 2025 Sanità, Loizzo (Lega): necessario rivedere professioni sanitarie

Roma, 10 apr. – “Per la Lega è prioritario valorizzare tutti gli operatori sanitari e lavorare fin da subito ad una revisione del sistema delle professioni sanitarie, alla luce della carenza di diversi profili, del cambiamento che negli anni ha interessato ruoli e funzioni del personale sanitario e delle dimissioni volontarie, purtroppo, in aumento. Per farlo, occorre ridurre le sovrapposizioni, definire meglio le competenze, ridurre eventuali conflitti favorendo processi di task shifting, contrastando forme di esercizio abusivo della professione. Allo stesso modo, riteniamo si debba investire sui percorsi di formazione e lavorare per snellire le fasi di reclutamento del personale, con un necessario cambio di paradigma in certi contesti come quello dell’emergenza-urgenza”.

Lo ha dichiarato la deputata della Lega Simona Loizzo, capogruppo in commissione Affari Sociali, intervenendo in Sala del Mappamondo di Montecitorio nel corso dell’illustrazione del Documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sul Riordino delle Professioni sanitarie.

Ufficio stampa Lega Camera