(AGENPARL) - Roma, 10 Aprile 2025

(AGENPARL) – Thu 10 April 2025 Polizia: Schifani, grati a donne e uomini che ne indossano la divisa

“Oggi celebriamo il 173esimo anniversario della fondazione della Polizia di

Stato. Un momento per rinnovare la nostra gratitudine a donne e uomini che

ne indossano la divisa e, con abnegazione e grande professionalità,

lavorano e rischiano ogni giorno per tutelare la nostra incolumità. E’

evidente quanto, nel momento attuale, le modalità di minaccia alla

sicurezza pubblica si siano moltiplicate. Tutto questo, dunque, chiama le

istituzioni a profondere il massimo sforzo per mettere le nostre Forze di

Polizia in condizione di operare al meglio”. Così il presidente del

Consiglio nazionale di Forza Italia e governatore della Sicilia, Renato

Schifani.