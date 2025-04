(AGENPARL) - Roma, 10 Aprile 2025

(AGENPARL) – Thu 10 April 2025 Edilizia. Liris (FdI): Con il Governo Meloni tema al centro dell’agenda politica

“Orgoglioso di aver promosso questa mattina nella prestigiosa Sala Zuccari del Senato, il convegno ‘Edilizia residenziale pubblica: tra sfide e opportunità per le ATER’. Grazie a tutti i relatori intervenuti che con i loro preziosi contributi hanno arricchito un confronto su un tema tanto attuale quanto strategico”, così il senatore di Fratelli d’Italia Guido Liris introducendo i lavori del convegno su sua iniziativa.

“L’edilizia residenziale pubblica rappresenta una leva strategica per garantire coesione sociale, dignità abitativa e rigenerazione urbana, soprattutto nelle aree più fragili del nostro Paese. Come ex assessore con delega al patrimonio e all’edilizia pubblica, ho toccato con mano la complessità di questo settore, ma anche le sue straordinarie potenzialità in particolar modo legate alla fase ricostruzione post sisma.

Oggi, da Senatore della Repubblica, sono orgoglioso di constatare come il governo Meloni abbia posto con determinazione il tema dell’abitare al centro dell’agenda politica, sostenendo l’attività delle ATER e degli enti gestori attraverso misure concrete, programmazioni strutturate e un dialogo costante tra i ministeri competenti, a partire da quello delle Infrastrutture e da quello dell’Economia.

Il nostro obiettivo è chiaro: garantire case sicure, efficienti e accessibili, valorizzando il patrimonio pubblico esistente e favorendo una nuova stagione di interventi in grado di rispondere alle esigenze reali dei cittadini. Le sfide sono molte, dai vincoli burocratici al fabbisogno crescente, ma sono altrettanto numerose le opportunità, soprattutto se sapremo coglierle con visione, responsabilità e concretezza.

Le ATER possono e devono essere protagoniste di questa fase, non solo come enti gestori, ma come veri e propri attori dello sviluppo urbano e sociale. A loro va il mio sostegno e il mio impegno a tutti i livelli istituzionali per accompagnare questa trasformazione”, conclude Liris.

