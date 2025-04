(AGENPARL) - Roma, 10 Aprile 2025

(AGENPARL) – Thu 10 April 2025 DL ELEZIONI: FORZA ITALIA, BENE SUPERAMENTO DIVISIONE IN LISTE ELETTORALI, VIA OBBLIGO COGNOME MARITO

“Sparisce la antistorica ed inefficiente divisione tra uomini e donne nelle liste elettorali e, di conseguenza, la doppia fila nei seggi, che è stata spesso causa di code e ritardi nelle procedure di identificazione e di voto. L’altra importante innovazione che viene introdotta con il Dl Elezioni a commissione al Senato, che recepisce integralmente la proposta di legge che abbiamo depositato a inizio legislatura alla Camera dei deputati, riguarda il superamento della legge, che risale al 1947, che prevedeva che le donne “coniugate o vedove” dovessero essere indicate anche con il cognome del marito, un sistema che non ha più – e forse non ha mai avuto – alcun senso, dal momento che il voto è personale. Questo intervento aumenta i diritti e l’efficienza delle procedure, si innesta in un percorso di modernizzazione anche delle fasi precedenti al voto, che, tra l’altro, consentirà per la prima volta al referendum di giugno di esprimersi a tutti i fuorisede”.

Così Deborah Bergamini, Alessandro Battilocchio e Paolo Emilio Russo di Forza Italia in una nota.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma