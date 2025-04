UE: Tassinari(FI) “A Bruxelles per un’Europa più vicina ai cittadini. Il lavoro del parlamentare si svolge a più livelli, da quello territoriale fino alle istituzioni europee”

(AGENPARL) - Roma, 8 Aprile 2025

“Il lavoro del parlamentare non si limita all’attività sul territorio, dove è fondamentale il rapporto diretto con cittadini, associazioni, imprese ed enti locali. È altrettanto importante l’impegno nelle istituzioni europee, dove si prendono decisioni che spesso condizionano in maniera rilevante la quotidianità delle persone”, ha dichiarato l’on. Rosaria Tassinari. In un momento particolarmente delicato per l’Europa, a pochi giorni dalla decisione degli Stati Uniti di applicare nuovi dazi, l’on. Tassinari sottolinea la necessità di una risposta comune e coesa da parte dell’Unione Europea: “Serve una risposta europea unitaria e tempestiva. Proprio per questo è ancora più importante che vi sia una forte sinergia tra il Parlamento europeo e gli Stati membri. In questo contesto, l’esperienza e la grande considerazione internazionale di cui gode il nostro Paese, anche grazie alla figura di Antonio Tajani, rappresentano un elemento determinante”. Infine, Tassinari ha voluto evidenziare come in tutte le istituzioni europee si registri un grande rispetto nei confronti dell’attuale Ministro degli Esteri: “In tutte le istituzioni europee si percepisce una grande stima nei confronti di Antonio Tajani. È riconosciuto come una figura di assoluto rilievo, che ha saputo rappresentare l’Italia con autorevolezza e competenza nel suo percorso europeo. Il suo lavoro continua a essere molto apprezzato”, ha sottolineato. La missione rappresenta un’occasione importante per rafforzare il legame tra Parlamento nazionale e istituzioni europee, favorendo una maggiore consapevolezza e trasparenza nei processi decisionali che incidono sulla vita dei cittadini.

