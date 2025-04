(AGENPARL) - Roma, 8 Aprile 2025

(AGENPARL) – Tue 08 April 2025 Comune di Rimini

Ufficio Stampa

Rimini 8 aprile 2025

comunicato stampa

Rimini si prepara per la Pasqua fra eventi e raduni sportivi e religiosi. Visit Rimini: “Segnali incoraggianti e prenotazioni in arrivo sia per la primavera che per l’estate”

Hotel già pieni al 43%, con una media del 47% per gli hotel a 4 stelle, in vista della Pasqua e del ponte del 25 aprile. A due settimane dal primo banco di prova primaverile, Rimini si fa trovare pronta e sono tante le prenotazioni ancora in arrivo che si concretizzeranno nei prossimi giorni. “Come sappiamo il meteo gioca sempre un ruolo molto importante nella scelta della destinazione di Pasqua e dei ponti di primavera – commenta Antonio Carasso, presidente di Promozione alberghiera. A oggi, i dati di occupazione turistica per la Pasqua 2025 sono positivi, anche tenuto conto del fatto che il numero complessivo di alberghi aperti quest’anno, cadendo la Pasqua il 20 aprile rispetto al 31 marzo del 2024, è decisamente superiore. Ottime poi anche le opportunità offerte dal calendario dei ponti di primavera con il 25 aprile, Festa della Liberazione, che cade di venerdì e il 1° maggio, Festa dei Lavoratori, che cade di giovedì: gli albergatori stanno vendendo i pacchetti di tre giorni. Incoraggianti anche le previsioni dell’estate 2025: secondo i dati elaborati dall’osservatorio H Benchmark, le prenotazioni estive, da metà maggio a metà settembre 2025, segnano ad oggi una tendenza migliore rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con punte del +7% per le prenotazioni riferite al mese di giugno prossimo”.

“La città beneficerà anche di importanti raduni religiosi, sportivi e aziendali- – così Coralie Delaubert direttrice della Dmc del Comune di Rimini, Visit Rimini. In particolare, il ritorno in misura importante degli eventi religiosi come i raduni delle Famiglie e dei Giovani di Comunione e Liberazione, dall’11 al 13 aprile e dal 17 al 19 aprile, che richiameranno visitatori da tutta Italia, e di diversi eventi sportivi, come i tornei giovanili di basket e calcio che riempiranno i campi del territorio, oltre all’edizione dei record del Paganello con più di 2500 iscritti da tutto il mondo. Un calendario di eventi che consacra Rimini quale destinazione prediletta dagli organizzatori, che trovano qui un mix di paesaggio, ospitalità, sedi e organizzazione molto apprezzate”.

Le proposte in vista della Pasqua spaziano dallo sport agli eventi dedicati al cibo di strada, dai tour in città ai Musei aperti, dai mercatini ai Parchi tematici della Riviera Romagnola.

Nel week-end di Pasqua, dal 19 al 21 aprile si terrà una nuova edizione del Paganello, giunto alla sua trentaquattresima edizione, con oltre 150 squadre provenienti da tutto il mondo (Stati Uniti, Canada, Brasile, Libano, Singapore, Emirati Arabi, Egitto e da tutti i paesi europei) e di atleti suddivisi nelle categorie mixed, women, open e junior.

Quest’anno il tema dell’evento, “Spaghetti Western”, incentrato sul mito del West americano, farà da fil rouge durante le feste e i momenti di intrattenimento: il welcome party in spiaggia la sera del 18 aprile con balli country ed esibizioni delle fruste romagnole e la festa finale di domenica sera (solo per i partecipanti), quando sarà premiato il costume più bello. La manifestazione si conclude il Lunedì di Pasqua con le finali e le premiazioni. (info: http://www.paganello.com).

L’offerta di eventi si completa con la presenza di mercatini e proposte di gastronomia da strada, grazie alla mostra mercato enogastronomica Street® Food Truck Festival, allestita presso il Parco XXV Aprile (Parco Marecchia) dal 18 al 21 aprile. Contemporaneamente, il centro storico sarà animato dalla Mostra mercato dell’artigianato handmade Artigiani al Centro, che si svolgerà in Piazza Tre Martiri durante le festività di Pasqua e lunedì.

Sul litorale, nel pomeriggio di domenica 20 aprile 2025, l’Arena Lido della Darsena di Rimini ospiterà la musica di Acido Domingo, un evento all’insegna della musica e del divertimento. La baia di San Giuliano Mare si animerà con le selezioni musicali dei DJDok, Aurora e del collettivo Sauna Club, affiancati daEnrico Rosica con la crew del Club4.6Rimini e dai resident Acido Domingo Soundsystem, ovvero Feola e Colonna. Oltre alla proposta musicale, l’evento offrirà un’ampia varietà di street food, un wine counter e un cocktail bar, per concludere la giornata con una piacevole vista sul mare.

Non solo sport e musica, numerose sono inoltre le occasioni per esplorare il patrimonio culturale della città, a partire dal Fellini Museum, dislocato tra Castel Sismondo e Palazzo del Fulgor, proseguendo per il Museo della Città, che include la Domus del Chirurgo, fino al Teatro Galli. Questi nuovi spazi culturali offrono un’ampia possibilità di apprezzare il loro valore artistico, le collezioni stabili e le mostre temporanee, con un ricco calendario di visite guidate. Da non perdere la visita guidata che presenta la grande stagione del Trecento riminese, con le preziose opere di Giovanni, Giuliano e Pietro da Rimini, tornate a farsi ammirare sotto nuova luce. Per maggiori informazioni: http://www.ticketlandia.com/m/musei-rimini.

Tra gli eventi previsti per le festività pasquali, si segnalano la visita guidata “Le meraviglie di Rimini”, un itinerario alla scoperta dei luoghi più emblematici della città attraverso i secoli (sabato 19 aprile), e il City Tour Fellini Experience, una immersiva esplorazione del Fellini Museum che ripercorre la storia del cinema italiano sulle orme del celebre regista (20 aprile). Per il Lunedì (21 aprile), è in programma una Passeggiata alla scoperta della Rimini della Belle Époque, con un focus sul Grand Hotel (solo esterni) e sulle ville Liberty dei primi del Novecento, a cura di VisitRimini.

Ulteriori esperienze culturali di particolare interesse sono proposte da Discover Rimini: sabato 19 aprile, dalle ore 16:00, si terrà una visita alla suggestiva Cappella Petrangolini e agli eleganti palazzi nobiliari del centro, in un viaggio nel tempo tra il XVIII e il XIX secolo; domenica 20 aprile, dalle ore 15:30, si seguiranno le orme di Federico Fellini con Rimini Felliniana, che prevede la visita al mitico Cinema Fulgor e al Fellini Museum, per poi proseguire attraverso i luoghi che hanno ispirato i suoi capolavori, rievocando le atmosfere di “Amarcord”. Entrambe le visite, condotte dalla storica dell’arte Michela Cesarini, offrono una prospettiva approfondita sulla storia e la cultura di Rimini, spaziando tra arte, architettura e cinema.

Con la Pasqua e l’arrivo della primavera riaprono anche i Parchi divertimento di Fiabilandia e Italia in miniatura, Oltremare e l’Acquario di Cattolica, con tante novità per grandi e piccoli, mentre la ruota panoramica ritorna in piazzale Boscovich regalando una vista spettacolare sulla città e sulla costa.

Ecco tutti gli appuntamenti pasquali

17 – 19 aprile 2025

Rimini, Quartiere fieristico, via Emilia 155

Raduno religioso

giovedì 17 aprile 2025

Biblioteca Gambalunga, Sala della Cineteca, Rimini centro storico

Conversazioni Riminesi

Appunti per la storia della città. Terza serie: Arte in guerra.

Incontri con testimoni, osservatori e studiosi sulla storia della città nel ‘900, organizzati dalla Biblioteca civica Gambalunga e dall’Istituto per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea della provincia di Rimini con lo scopo di creare un archivio di testimonianze e fonti e aprire un dibattito utile al presente e al futuro della comunità. Maurizio Castelvetro, architetto ed esperto di war art, che già si è occupato di artisti e opere d’arte di guerra sulla Linea Gotica tra le valli del Foglia e del Conca, ha esteso al territorio di Rimini la sua ricerca e il 17 aprile parlerà di “Artisti in guerra a Rimini 1944/1947”. Ore 17. Ingresso libero

18 – 21 aprile 2025

Parco XXV Aprile (parco Marecchia) – Rimini

Streeat® Food Truck Festival

Torna il festival del cibo di strada di qualità, per l a9° edizione. Food Truck da ogni dove propongono le loro migliori specialità in un clima di festa. Tantissimi i cibi di strada selezionati proposti da ape car, carretti, furgoncini, biciclette, roulotte, moto e rimorchi allestiti con piastre, forni, friggitrici e griglie roventi. Il tutto accompagnato da birre artigianali e musica di qualità. Durante la manifestazione si terranno anche diverse attività culturali e ludiche, tra cui workshop con le eccellenze gastronomiche locali e nazionali, tutte a partecipazione gratuita.

Orario: venerdì: 18 – 01; sabato e domenica: 12 – 01; lunedì di Pasqua: 12 – 24

Ingresso gratuito. Info: http://www.facebook.com/streeatfoodtruckfestival

tutti i venerdì di Quaresima 2025

Rimini, colle di Covignano – Santuario delle Grazie

Via Crucis a Covignano

Sul colle di Covignano si può percorrere una Via Crucis particolare, che si snoda lungo la scalinata che conduce al Santuario delle Grazie. E’ forse la più antica del mondo, perché le cronache ne parlano fin dal 1550; nelle quattordici cappelle costruite lungo la salita, dal 1750 erano custoditi grandi pannelli di terracotta (155 x 120 cm.), opera di Carlo Sarti di Bologna, sostituiti, dopo la completa distruzione bellica, da ceramiche dello scultore riminese Elio Morri della stessa dimensione.

Come da tradizione, nel periodo della Quaresima ancora oggi si ripercorre la Via Crucis ogni venerdì pomeriggio alle ore 16.30 con ritrovo ai piedi della grande croce in via Covignano, proseguendo lungo la scalinata che porta al santuario. Ore 16.15

venerdì 18 aprile 2025

Rimini, Sala della Cineteca

Libri da queste parti

Una vetrina delle novità letterarie e editoriali, dedicata a libri che parlano di Rimini e non solo. Un’occasione di approfondimento e di dialogo con autori ed esperti. L’appuntamento della settimana è con

Oreste Delucca, Loris Bagli che presentano ‘Giulio Moderati da Longiano e l’orto botanico riminese del Cinquecento’, Luisè, 2025

18, 19, 20 aprile 2025

Marina di Rimini (Darsena), viale Ortigara, 80 – Rimini

Festa Nautica

Vivi la Nautica a 360° alla Festa Nautica alla Marina di Rimini. Un evento speciale organizzato da East Coast Experience, a ingresso gratuito, pensato per chi ama la nautica e vuole scoprire tutte le novità pensate per il 2025.

da venerdì 18 a lunedì 21 aprile 2025

Campi di calcio – Rimini

Romagna Easter Cup

Torneo internazionale di calcio giovanile che unisce lo sport al divertimento. Torneo autorizzato FIGC per Allievi e Giovanissimi, Esordienti, Pulcini e primi calci.

Il torneo ha inizio il 18 aprile alle 21.30 con la sfilata delle squadre partecipanti, mentre le gare hanno luogo alle 9 del 19 fino al 21 aprile. Tutte le partite si disputeranno su campi in erba naturale e sintetica fra Rimini, Bellaria Igea Marina, Cesenatico. Ingresso libero per il pubblico.

Info: http://www.europatornei.it/torneo/romagna-easter-cup-2025

18-19-20 aprile 2025

Rimini, palestre varie

Torneo Mirabilandia Basket

organizzato da New Centro Eventi

19 – 21 aprile 2025

Spiaggia di Rimini, bagno 29 e dintorni

Paganello

Spaghetti Western

Per il week-end di Pasqua tornano i ‘dischi volanti’ del Paganello, la Coppa del Mondo di Beach Ultimate, ovvero lo sport del frisbee giocato sulla sabbia, per un’altra edizione con squadre provenienti da tutto il mondo e 2500 partecipanti che si esibiranno su 1 km di spiaggia. Anche quest’anno si può assistere alle esibizioni di freestyle, la spettacolare e originale disciplina del frisbee a tempo di musica. Venerdì 18 Welcome Party in spiaggia dalle ore 20. Cerimonia di premiazione lunedì di Pasqua alle ore 18. Info: http://www.paganello.com

sabato 19 e lunedì 21 aprile 2025

Rimini centro storico, piazza Ferrari

Visite guidate alla Domus del Chirurgo

La storia di un grande medico venuto da lontano raccontata attraverso i reperti emersi nello scavo archeologico della Domus del Chirurgo che ha restituito il più ricco e completo strumentario chirurgico dell’antichità.

Ore 11. Costo: 5 €. Prenotazioni su http://www.ticketlandia.com/m/event/visita-domus

sabato 19 e lunedì 21 aprile 2025

Museo della Città, via Tonini, 1 – Rimini centro storico

Gli splendori del ‘300 Riminese

Protagonista di questa visita guidata è la grande stagione del Trecento riminese, con le preziose opere di Giovanni, Giuliano e Pietro da Rimini, tornate a farsi ammirare sotto nuova luce, dopo il rinnovamento degli spazi dedicati al periodo che va dall’Alto Medioevo al Quattrocento.

Ore 17. Costo: 5 €. Prenotazioni su http://www.ticketlandia.com/m/event/trecentoriminese

19, 25, 27 aprile 2025

Visitor Center Rimini (luogo di incontro), c.so d’Augusto 235 – Rimini

Le Meraviglie di Rimini

Un tour alla scoperta dei luoghi più suggestivi della città, in un vero e proprio viaggio attraverso secoli di storia.

Orario: 19 e 25 aprile alle ore 15.30; 27 aprile alle ore 10.30

Info: http://www.visitrimini.com/esperienze/316581-rimini-city-tour-le-meraviglie-di-rimini/

sabato 19 aprile 2025

Rimini, luogo di incontro: Piazza Tre Martiri (sotto la Torre dell’orologio)

La Cappella Petrangolini e i palazzi del centro

Visita guidata con Discover Rimini – Pasqua

La passeggiata culturale va alla scoperta della suggestiva Cappella Petrangolini, un angolo neomedioevale nel cuore della città moderna. Successivamente si ammirano lungo il Corso d’Augusto le facciate di alcuni dei più importanti palazzi nobiliari riminesi, realizzati tra Settecento e Ottocento.

A cura di Michela Cesarini, storica dell’arte e guida abilitata.

19 – 22 aprile 2025

Rimini, Stadio e campi da calcio comunali

Trofeo Adriatico

A Pasqua la 33° edizione del Torneo Internazionale di calcio giovanile, organizzato da Tropical Coriano. Centinaia di squadre provenienti da diversi Paesi europei composte da atleti – tra i 9 e i 20 anni – a cui si aggiungono accompagnatori e famiglie. Info: http://www.trofeoadriatico.it

19 – 22 aprile 2025

Rimini, palestre varie

Torneo Basket Pasqua Eurocamp

organizzato dalla Polisportiva Cesenatico 2000

domenica 20 aprile 2025

Castel Sismondo (Luogo di incontro) – Rimini

Fellini Experience

Un nuovo tour dedicato a Federico Fellini, un’esperienza immersiva tra le sale del Fellini Museum dove si ripercorre assieme a Fellini la storia del cinema italiano. Durante il percorso che si snoda tra lo scenografico Fellini Museum, la sognante Piazza dei Sogni e il Palazzo del Fulgor, si va alla scoperta dell’omaggio che la città di Rimini ha voluto fare al suo Maestro con la costruzione del monumentale polo museale diffuso e i curiosi aneddoti della Rimini felliniana: dalla gioventù del regista alla sua ascesa all’Olimpo del Cinema e poi il Bosco dei nomi, l’omaggio di Rimini a Tonino Guerra amico di Federico e sceneggiatore dei suoi film. Al termine sarà servito un piccolo aperitivo.

Ore 10.30. A pagamento. Prenotazioni su: http://www.visitrimini.com/esperienze/324003-fellini-experience/

domenica 20 aprile 2025

Cinema Fulgor (Luogo d’incontro), Corso d’Augusto 162 – Rimini centro storico

Rimini Felliniana con ingresso al Cinema Fulgor

Passeggiata culturale con Discover Rimini per Pasqua

Una passeggiata culturale per conoscere il centro storico di Rimini con il filo di Arianna della scoperta del regista Federico Fellini, il riminese più illustre al mondo. Si parte visitando all’interno il mitico FULGOR, il cinema frequentato fin da bambino da Fellini, impreziosito dalla scintillante decorazione di Dante Ferretti. Successivamente ci si sposta al Fellini Museum, nella sola sede del Palazzo del Fulgor, per passeggiare poi nel centro storico ed ammirare i luoghi che hanno segnato la giovinezza di Felini e che sono stati trasfigurati nella finzione cinematografica, come mostra in maniera magistrale il celebre film Amarcord, vincitore del premio Oscar. A cura di Michela Cesarini, storica dell’arte e guida abilitata.

20, 21 aprile 2025

Rimini, piazza Tre Martiri – Rimini centro storico

Artigiani al centro

Mostra mercato dell’artigianato handmade

Un appuntamento con artigiani, creatori e aspiranti designer che mettono in mostra la loro passione per creare pezzi unici realizzati a mano utilizzando legni, metalli, tessuti, filati, argilla e oggetti dimenticati. Orario: dalle 9.30 alle 19.00

lunedì 21 aprile 2025

piazzale Fellini, 3 (Luogo d’incontro) – Rimini Marina Centro

Rimini City Tour – Rimini e la Belle Epoque

Passeggiata alla scoperta della Rimini della Belle Èpoque: dal Grand Hotel (solo esterno) alla Villa Adriatica, all’Embassy, fino alla Villa Solinas, esempio eclatante dello stile liberty e alla Villa Baldini, appartenuta ad una delle famiglie più illustri del periodo, precursori del turismo balneare elitario riminese. Ore 10.30 Prenotazioni http://www.visitrimini.com/esperienze/305356-rimini-city-tour-rimini-e-la-belle-epoque/