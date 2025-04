Codacons su Antitrust multa biglietti Colosseo

(AGENPARL) - Roma, 8 Aprile 2025

8 aprile 2025

ANTITRUST, MULTA DA 20 MILIONI PER BIGLIETTERIE COLOSSEO. CODACONS: PROSEGUE

FENOMENO DEL “SECONDARY TICKETING”

PER UTENTI DANNI DA CENTINAIA DI MILIONI DI EURO ALL’ANNO

Il caso del Colosseo, con l’Antitrust che ha elevato una sanzione ai servizi

di biglietteria del Parco Archeologico per la prolungata indisponibilità di

biglietti di accesso all’area, è l’ennesima dimostrazione che in Italia

l’odioso fenomeno del “secondary ticketing” prosegue senza sosta. Lo afferma

il Codacons, commentando la sanzione da 20 milioni di euro inflitta

dall’Autorità per la concorrenza.

“I biglietti di concerti ed eventi, ma anche quelli di ingresso ad

importanti siti culturali come il Colosseo, spariscono a tempo di record dai

canali ufficiali per comparire sui siti secondari a prezzi maggiorati,

raggiungendo in alcuni casi livelli astronomici – spiega il presidente Carlo

Rienzi – Un fenomeno che crea danni economici da centinaia di milioni di

euro all’anno agli utenti e che le norme finora introdotte non hanno saputo

arginare”.

“Una pratica ancor più grave quando colpisce aree storiche e siti culturali

che sono patrimonio di tutti, e per il cui accesso cittadini e turisti sono

costretti a subire le tariffe maggiorate degli operatori turistici che si

accaparrano i biglietti e che obbligano gli utenti ad acquistare servizi

aggiuntivi non richiesti” – conclude Rienzi.