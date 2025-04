(AGENPARL) - Roma, 8 Aprile 2025

(AGENPARL) – Tue 08 April 2025 Barletta, Marti (Lega): profonda indignazione per scritte pro Turetta

Roma, 8 apr. – “Quanto successo nel liceo ‘Casardi’ di Barletta desta tutta la nostra indignazione. È impressionante leggere sui muri dei bagni delle frasi inneggianti al femminicidio di Giulia Cecchettin e insulti sessisti rivolti alle ragazze, peraltro accompagnati da svastiche. Auspichiamo punizioni esemplari per i colpevoli. Fortunatamente, la maggioranza degli studenti, denunciando il fatto, ha preso le distanze da questo episodio. Stiamo lavorando per trasmettere ai nostri ragazzi il rispetto per le donne e per le istituzioni scolastiche, questa vicenda sia da monito per insistere nell’educazione dei ragazzi ai sani valori”.

Così il senatore della Lega Roberto Marti, coordinatore in Puglia e presidente della commissione Cultura.

Ufficio stampa Lega Senato