(AGENPARL) - Roma, 8 Aprile 2025

(AGENPARL) – Tue 08 April 2025 *Albania, Zan (Pd): Ripartite le deportazioni, Meloni sfida le leggi*

“In settimana ripartiranno le deportazioni in Albania: circa 40 persone

migranti arriveranno nei centri di Gjader che ora ci vengono venduti come

CPR, ma sono solo un imbroglio. Quella di Meloni è una messa in scena, una

truffa mediatica sulla pelle dei più fragili. Un fallimento resta un

fallimento anche se lo travesti da successo. L’accordo con l’Albania è un

pericoloso esperimento giuridico, senza basi nel diritto europeo o

italiano, un banco di prova per reprimere le libertà personali e la dignità

umana.

I CPR fuori dall’Unione Europea non esistono: li ha inventati Meloni,

convinta di piegare il diritto a suo piacimento. Le norme UE sono chiare:

non è possibile trattenere persone in centri al di fuori dell’Ue. La stessa

Commissione europea nel 2018 aveva già escluso questa possibilità perché

non si garantivano le tutele legali e sanitarie.

Meloni calpesta i diritti fondamentali in nome della propaganda, sprecando

quasi un miliardo di euro, costi che lieviteranno sempre più. Nei giorni

scorsi, come primo firmatario insieme a Cecilia Strada e a tanti

europarlamentari delle opposizioni, ho denunciato la decisione del governo

con un’interrogazione alla Commissione europea: vogliamo sapere su quale

base giuridica ritiene che questo decreto sia compatibile con il diritto

dell’Unione Europea e con i diritti fondamentali. Basta bugie. Basta

propaganda”. Così Alessandro Zan, responsabile Diritti nella segretaria Pd

ed europarlamentare.

Roma, 8 aprile 2025

Alla luce dei principi di cui al D.lgs. 196/03 e al Regolamento UE

2016/679 in materia di protezione dei dati personali, tutte le informazioni