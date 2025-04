(AGENPARL) - Roma, 7 Aprile 2025

(AGENPARL) – Mon 07 April 2025 DAZI: BERGAMINI (FI), “DA COMMISSIONE UE PIENO RICONOSCIMENTO POSIZIONE ITALIA”

“Dalla Commissione Ue è arrivato pieno riconoscimento alla posizione italiana sui dazi che oggi il ministro Tajani ha espresso nel Consiglio Affari Esteri. E’ una linea che Forza Italia ha elaborato sin dall’inizio di questa crisi: è l’Europa a dover trattare, ma quei governi che, come il nostro, contano su maggiori potenzialità nell’interlocuzione con gli Stati Uniti possono svolgere un ruolo di facilitazione nel dialogo. Dobbiamo evitare in ogni modo un’ escalation commerciale, avendo come obiettivo finale un’area di libero scambio tra Europa e Stati Uniti che porterebbe enormi vantaggi reciproci ai rispettivi tessuti produttivi. Le dichiarazioni della Presidente von der Leyen e del Commissario Sefcovic fanno intendere come la nostra proposta sia ampiamente condivisa”. Così in una nota l’On. Deborah Bergamini, vicesegretario nazionale di Forza Italia e Responsabile Esteri del partito azzurro

