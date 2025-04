Ruggi di Salerno, dubbi sull’incarico di Walter Longanella: l’appello di Mario Polichetti (Udc nazionale)

(AGENPARL) - Roma, 2 Aprile 2025

l’appello di Mario Polichetti (Udc nazionale) *

Nell’ambito della sanità pubblica, la questione dell’opportunità nel

ricoprire incarichi di rilievo appare sempre più sottovalutata. La famiglia

del direttore sanitario di presidio dell’ospedale “Ruggi” di Salerno,

Walter Longanella, è alla guida di un gruppo di laboratori di analisi. Una

circostanza che, pur non configurando incompatibilità formali, solleva

interrogativi sull’adeguatezza del ruolo ricoperto da Longanella.

Sulla vicenda interviene Mario Polichetti, responsabile nazionale del

Dipartimento Salute dell’Udc: “Non possiamo ignorare l’importanza

dell’etica e della trasparenza nella gestione della sanità pubblica. Anche

se la normativa non pone vincoli di incompatibilità, è fondamentale

interrogarsi sull’opportunità che il direttore sanitario di un ospedale

così importante sia legato, seppur indirettamente, a strutture sanitarie

private”, ha detto.

Polichetti sottolinea come la questione non sia solo giuridica, ma

soprattutto morale e politica: “Viviamo in un Paese che si definisce

democratico e che dovrebbe avere tra i suoi principi cardine la separazione

tra interessi pubblici e privati. È necessario che chi ricopre ruoli di

vertice nella sanità pubblica sia al di sopra di ogni potenziale conflitto

di interessi, non solo per rispettare le norme, ma per garantire la piena

fiducia dei cittadini nel sistema sanitario”.

Il responsabile del Dipartimento Sanità dell’Udc conclude con un appello

alle istituzioni: “Chiediamo che si faccia luce su questa vicenda e che si

valuti con attenzione se sia opportuno che Longanella continui a mantenere

il suo incarico. Non si tratta di una caccia alle streghe, ma di un

principio di buon senso e di rispetto delle istituzioni. La sanità pubblica

deve essere gestita con la massima trasparenza e imparzialità, senza ombre

o dubbi di sorta”.

IN ALLEGATO:

UNA FOTO DI MARIO POLICHETTI, RESPONSABILE NAZIONALE PER LA SANITA' DELL'UDC

