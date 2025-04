(AGENPARL) - Roma, 2 Aprile 2025

(AGENPARL) – Wed 02 April 2025 Infrastrutture, Ferrante: “A Regione Lazio nuove risorse per interventi con progetti avanzati”

“Nell’ambito dell’aggiornamento 2023 del contratto di programma 2022-2026 – parte investimenti tra Rete ferroviaria italiana e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – ho precisato all’On. interrogante Andrea Casu quelli che sono gli aggiornamenti in relazione agli interventi per i cittadini della Regione Lazio, precisando che l’aggiornamento 2025 del Contratto di programma MIT-RFI è attualmente in fase di redazione e le nuove risorse saranno allocate sugli interventi che garantiscono una maggiore maturità progettuale tale da garantire l’avvio delle gare o degli iter progettuali -per le opere commissariate- nel corso del 2025. Con l’aggiornamento 2024 del Contratto di Programma MIT-RFI 2022-2026 – parte Investimenti, è stato possibile incrementare le risorse disponibili per un importo pari a 3.534,57 milioni, portando il valore delle opere in corso finanziate a 127.739,02 milioni di euro. Tali risorse saranno destinate alla copertura dei fabbisogni prioritari relativi ai programmi della sicurezza, dello sviluppo tecnologico e del piano stazioni nonché alla prosecuzione delle opere in corso in particolare afferenti al PNRR. La Legge di Bilancio 2025, ha previsto lo stanziamento di nuove risorse specificatamente destinate pari a 1.096 milioni per il finanziamento dei fabbisogni residui e dei maggiori oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR, e 1.158 milioni per la copertura dei maggiori fabbisogni degli interventi in fase di realizzazione. Infine, in riferimento agli interventi per le ferrovie citati dal deputato interrogante, l’assegnazione delle risorse verrà allineata a livello temporale con lo sviluppo dell’iter progettuale e realizzativo delle stesse che, dunque, non incorrerà in alcun blocco”. Così il Sottosegretario di Stato al MIT, On. Tullio Ferrante, nella replica all’interrogazione a risposta immediata dell’On. Casu in Commissione.

