(AGENPARL) - Roma, 2 Aprile 2025

(AGENPARL) – Wed 02 April 2025 FEMMINICIDIO, BUCALO (FDI): SCUOLA DIVENTI AGENTE DI CAMBIAMENTO CULTURALE

“In queste ore Messina piange la morte di una giovane donna, Sara Campanella, una studentessa di 22 anni con il sogno di costruirsi un futuro, brutalmente assassinata mentre usciva dal Policlinico della città per mano di chi diceva di amarla. E’ stata poi trovata morta oggi Ilaria Sula, scomparsa a Roma il 25 marzo scorso. Due casi di di femminicidio, non i primi purtroppo, L’8 marzo 2025 il governo Meloni ha introdotto Il reato di femminicidio nel Codice Penale italiano, con l’obiettivo principale di rafforzare ancora di più la lotta contro la violenza di genere e offrire maggiore tutela alle vittime. il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha intensificato il suo impegno nella lotta alla violenza di genere e nella promozione delle pari opportunità attraverso molteplici misure messe in campo in tutte le scuole di ogni ordine e grado. È un passo importante perché dobbiamo intervenire alla radice del problema”, ossia sulla prevenzione e la scuola può diventare un potente agente di cambiamento culturale, perché ha un ruolo centrale nella formazione non solo accademica, ma anche emotiva e sociale dei giovani. È fondamentale insegnare fin da piccoli a gestire le proprie emozioni, a trasformare la frustrazione e il dolore in qualcosa di positivo e che il consenso è alla base di ogni relazione perché il rispetto per l’altro non è negoziabile. Il femminicidio è un crimine che distrugge vite e famiglie, lasciando cicatrici profonde nella società. Solo con un cambiamento culturale profondo, che coinvolga tanto le istituzioni, scuole e famiglie si può attuare un percorso di formazione delle nuove generazioni verso una cultura del rispetto e a relazioni sane”.

E’ quanto dichiara in aula la senatrice di Fratelli d’Italia Ella Bucalo, componente la Commissione Cultura a Palazzo Madama e vice responsabile del Dipartimento Istruzione del partito.

