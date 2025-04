Cultura, Montemagni (Lega): grazie a Governo 705mila euro per Festival Pucciniano

(AGENPARL) - Roma, 2 Aprile 2025

Roma, 2 apr. – “Grazie al Governo, la Fondazione Festival Pucciniano riceverà un contributo di oltre 705mila euro. Il decreto ministeriale che prevede il riparto di oltre 34 milioni di euro per istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi con finalità culturali ha ottenuto il via libera e siamo soddisfatti che anche una manifestazione importante come il Festival Puccini abbia visto confermato il giusto sostegno. Dopo la scorsa stagione, in cui l’unico festival al mondo dedicato al compositore toscano ha segnato una tappa di grande successo, l’attenzione del Governo e della Lega certificano un impegno a valorizzare le attività di qualità e di grande valore, non solo per il territorio di Viareggio in cui si svolgono ma anche per tutti gli appassionati che potranno continuare a vivere l’arte e la storia del genio creativo in un’atmosfera unica come quella di Torre del Lago. La cultura è storia, è identità e radici profonde che meritano di essere tutelate e nel modo giusto, dando una mano concreta a chi con grande professionalità è impegnato nella sua promozione”.

Lo dichiara la deputata toscana della Lega Elisa Montemagni.

