TV, DALLA PARTE DEGLI ANIMALI, GLI ANIMALI DA SALVARE E CON CUI CONVIVERE: LA CAPRIOLINA DREAM E CAGNOLINO JOKER, TROVATI IN FIN DI VITA, LA PROTEZIONE DEI CINGHIALI

(AGENPARL) - Roma, 29 Marzo 2025

TV, A DALLA PARTE DEGLI ANIMALI GLI ANIMALI DA SALVARE E CON CUI CONVIVERE: LA CAPRIOLINA DREAM E CAGNOLINO JOKER, TROVATI IN FIN DI VITA, LA PROTEZIONE DEI CINGHIALI E I CANI “PERICOLOSI” CHE SI POSSONO E SI DEVONO RECUPERARE

Una sventurata capriolina arrivata al Cras Stella del Nord della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente, spaventata dall’uomo e imprigionata fra una rete e un cancello; un cucciolo salvato dai volontari dell’associazione a Canosa di Puglia, con un pezzo di ferro che gli trapassava la bocca. Un’intervista esclusiva a un esperto naturalista di Leal, che ci parlerà di come proteggere i cinghiali e un focus sui cani “aggressivi e pericolosi”: lo sono davvero? E soprattutto come possiamo recuperarli e far sì che possano vivere in una famiglia? Sono questi i temi principali della prossima puntata di Dalla Parte degli Animali in onda domenica 30 marzo alle 10.05 su Rete4: il programma ideato e condotto, con i piccoli Stella e Leo, dall’on. Michela Vittoria Brambilla, che viene riproposto in replica domenica alle 16.30 su La5 e il martedì in seconda serata sempre su Rete4.