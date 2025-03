(AGENPARL) - Roma, 29 Marzo 2025

(AGENPARL) – Sat 29 March 2025 Tajani: Lotito,condoglianze per scomparsa suocero

“Desidero esprimere le più sentite condoglianze al nostro Segretario Nazionale, Antonio Tajani, per la perdita del suocero. In questo momento di grande dolore, il mio pensiero va alla moglie Brunella, a lui e a tutta la sua famiglia, a cui mi stringo con affetto e partecipazione”. Lo scrive in una nota il senatore di Forza Italia Claudio Lotito.

