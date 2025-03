(AGENPARL) - Roma, 29 Marzo 2025

Rimini 29 marzo 2025

Pug, al via il percorso di coinvolgimento pubblico: aperta la raccolta di contributi e proposte on line sull’innovazione del prodotto turistico

Dopo la presentazione pubblica del 19 marzo scorso alla sala Ressi del Teatro Galli, entra nel vivo il percorso pubblico che accompagnerà la redazione del PUG, il piano urbanistico generale che permetterà di tracciare le traiettorie di sviluppo della città per gli anni futuri.

Un viaggio che parte da uno dei temi strategici su cui lavorerà il PUG, l’innovazione del prodotto turistico. E’ questo infatti il focus della prima iniziativa di co-progettazione con stakeholder e cittadini promossa dalla Fondazione Piano strategico, che accompagnerà l’Amministrazione verso la definizione del Piano Urbanistico offrendo spazi di riflessione, facilitazione e sintesi.

Fino al 18 aprile sul sito della Fondazione (www.riminiventure.it) sarà possibile per associazioni, professionisti, imprese e cittadini condividere – attraverso la compilazione di un apposito modulo – la propria proposta rispetto all’innovazione dell’offerta turistica della Rimini di domani, nei diversi aspetti: rigenerazione urbana, innovazione del sistema ricettivo, nuove offerte ricreativa tra commercio e intrattenimento, valorizzazione del sistema integrato lungomare, spiaggia e mare, integrazione tra costa e aree interne, accessibilità, mobilità e sicurezza urbana.

I contributi raccolti serviranno di supporto alla definizione di una mappa partecipata di priorità e soluzioni sulle quali costruire visioni, strategie e indirizzi di lavoro per la città turistica del futuro quale destinazione capace di generare valore per la comunità locale e per chi visita la città, e di governare in maniera sostenibile gli impatti economici, sociali e ambientali che può generare.