(AGENPARL) – Sat 29 March 2025 Ozieri, Zedda (FdI): minacce a Giorgia Meloni e Barbara Polo sono inaccettabili

“Le minacce, di qualunque natura siano, non ci fanno paura. E’ per questo che esprimo profondo sdegno e condanna per le scritte ingiuriose, comparse questa mattina sul teatro di Ozieri, rivolte al premier Giorgia Meloni ed alla collega Barbara Polo impegnata in un incontro con degli studenti proprio in quel teatro. Questi atti ricordano il terribile e tragico periodo degli anni di piombo. In ragione di questo episodio, ritengo doveroso sollecitare la sinistra a prendere le distanze da centri sociali e organizzazioni extraparlamentari propensi all’uso di un linguaggio molto pericoloso. La violenza politica, da qualunque parte provenga, rappresenta un grave pericolo per la nostra democrazia e va respinta con determinazione. E’ inaccettabile creare in Italia un clima di odio e paura. Tali comportamenti non ci fermeranno”.

Così in una nota Antonella Zedda, vicecapogruppo dei senatori di Fratelli d’Italia.

