(AGENPARL) - Roma, 29 Marzo 2025

(AGENPARL) – Sat 29 March 2025 Governo, Satta (FdI): solidarietà a Giorgia Meloni e Barbara Polo per minacce subite

“Solidarietà e vicinanza al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni ed alla collega, Barbara Polo, per le vergognose minacce ricevute. Esprimo profondo sdegno e condanna per le scritte ingiuriose, comparse questa mattina sui muri di un liceo di Ozieri. Si tratta di un atto vile e inaccettabile che nulla ha a che vedere con il confronto democratico e il rispetto delle istituzioni e che, al contrario, ricorda quel clima di odio e violenza tipico degli anni di Piombo. Questi episodi dimostrano come certa sinistra, invece di confrontarsi con le idee e il dibattito, preferisca metodi intimidatori utilizzati di solito da chi non ama la libertà di pensiero.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Giovanni Satta.

