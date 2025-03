(AGENPARL) - Roma, 29 Marzo 2025

(AGENPARL) – Sat 29 March 2025 DANNI CATASTROFALI: Boscaini (FI), “Bene proroga, ora si trovi una condivisione tra assicurazioni e imprese. Assicurazioni devono recuperare ruolo sociale”

Roma 29 marzo – Polizze catastrofali, “bene la proroga, occorreva dare tempo alle aziende di adeguarsi, tuttavia adesso diventi utile per migliorare il rapporto tra assicurazioni e assicurati e, nello specifico, consenta di istituire un tavolo di confronto tra le compagnie assicurative e le associazioni di categoria delle imprese per individuare modalità condivise”.

Lo dice Paola Boscaini, deputata di Forza Italia: “Da un lato è utile che le imprese si assicurino, perché lo Stato non può continuare a mettere soldi; dall’altro però le compagnie assicurative devono recuperare il loro ruolo sociale, quindi comunicare meglio i costi reali sul capitale assicurato e utilizzare una maggiore mutualità per arrivare a premi più omogenei e conformi in tutta Italia”. Sul ruolo sociale delle assicurazioni, Boscaini sottolinea; “Significa essere di supporto allo Stato e alla collettività nel far fronte alle emergenze. L’assicurazione nacque a fine 1800 per proteggere i commerci navali e gli agricoltori dai danni della grandine”.

Boscaini poi si dice “contraria al preventivatore Ivass”. Due le ragioni: “In primo luogo non ritengo che un organismo di vigilanza debba svolgere un ruolo commerciale di comparazione dei prezzi”. Secondo, “i prezzi che appariranno nel preventivatore non saranno quelli reali, così come non sono reali quelli del preventivatore auto. Infatti, chi vende le polizze ha delle autonomie di scontistica che non potranno mai essere inserite in un preventivatore. E questo perché siamo in un libero mercato”.

Boscaini auspica anche che “in questo periodo di proroga il Ministero delle Finanze valuti la possibilità di utilizzare almeno in parte la tassazione delle polizze per migliorare l’ambiente nei territori a maggior rischio, per esempio a dragare i fiumi e i torrenti”.

